Поки ви мерзнете: Володимир Кличко засмагає на пляжі у Каліфорнії – фото

45-річний український ексбоксер Володимир Кличко відпочиває на пляжі прибережного міста Санта-Моніка, яке розташоване у штаті Каліфорнія, США.

Що там робить Кличко – не відомо. Боксер, крім хештегів, не підписав знімок.

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Володимир Кличко – легенда боксу