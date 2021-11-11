Поки ви мерзнете: Володимир Кличко засмагає на пляжі у Каліфорнії – фото
11 листопада 2021 , 09:42Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Кличко
45-річний український ексбоксер Володимир Кличко відпочиває на пляжі прибережного міста Санта-Моніка, яке розташоване у штаті Каліфорнія, США.
Що там робить Кличко – не відомо. Боксер, крім хештегів, не підписав знімок.
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Володимир Кличко – легенда боксу
- Володимир Кличко став справжнім символом України та легендою боксу. Кличко-молодший приніс нашій країни олімпійське "золото" у 1996 році. За свою кар'єру переміг 23 боксерів за титул чемпіона світу у важкій вазі, що є найкращим показником в історії боксу.
- У 2017 році українець завершив кар'єру боксера. Його останнім поєдинком став бій проти Ентоні Джошуа, у якому Володимир програв.
- Нещодавно боксер із України почав натякати на своє повернення на ринг. У Кличка-молодшого ще є дві незавершені справи – взяти реванш у Тайсона Ф'юрі та стати найстарішим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана.
- Володимир активно підтримує свою відмінну фізичну форму.
- Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс анонсував бій проти Кличка-молодшого. Однак його заява залишилась лише на словах. Швидше за все, що це була чергова провокація зі сторони американського боксера.