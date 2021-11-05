Історію про поєдинок, що не відбувся, білоруський спортсмен, на прізвисько Пітбуль, розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі "Ушатайка".

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"Те, що зробили Мейвезер із МакГрегором три роки тому, я мав зробити у 2009-му чи 2010 році з Володимиром Кличком.

Попередньо мій менеджер з боксу розмовляв із компанією Кличко, щоб мені набили боксерський рекорд. Зробили б десь 10 боїв, а потім за великі бабки ми б побилися проти Кличка", – розповів Орловський.

Володимир Кличко та Андрій Орловський у 2010 році: що відомо