44-річний Володимир Кличко все ще може повернутись на ринг. У легенди боксу є ще дві незавершені справи на ринзі.

Промоутер Олександр Красюк провів прямий ефір у соцмережах, у якому розповів про те, що може повернутись Володимира Кличка на ринг. Легендарний українець провів свій останній бій ще у 2017 році, у якому поступився Ентоні Джошуа.

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Що поверне Кличка на ринг

Володимир Кличко неодноразово ділився з українськими вболівальниками своє чудовою фізичною формою. Боксер ділився відео з тренувань у своїх соцмережах.

За словами промоутера, Володимир ще сам точно не знає, чи буде повертатись на ринг.

Він говорив, що єдина мотивація – увійти в історію найстаршим чемпіоном світу. А в кінці 2021 року Володимир стане старшим, ніж рекордсмен Джордж Форман. І ще є незакінчена справа у Кличка. Це Тайсон Ф'юрі,

– заявив Красюк.

Платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.

До слова, Кличко та Тайсон Ф'юрі вже раніше зустрічались на одному ринзі. Ставалось це у 2015 році в німецькому Дюссельдорфі. Перемогу за одноголосним рішенням здобув британець, а для українця ця поразка стала першою за 11 років та 4-ю у кар'єрі.