Мене приваблює рекорд Джорджа Формана
45-річний Кличко проводить активні тренування на олімпійській базі у Кончі-Заспі. 7 травня Кличко провів насичену роботу зі своїм спаринг-партнером.
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Після завершення тренування Кличко поспілкувався з журналістом та відповів на запитання про повернення у бокс. Володимир заявив, що його цікавить рекорд Джорджа Формана.
Моя мотивація залишається колишньою. Я вже говорив, що мене приваблює рекорд Джорджа Формана, який повернувся у бокс у 45 років і повернув звання чемпіона світу. Саме про це я думаю останні чотири роки,
– сказав Кличко.
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- Володимир Кличко завершив кар'єру влітку 2017 року. У квітні того ж року українець провів останній бій.
- У Лондоні Кличко програв Ентоні Джошуа в бою за титули WBA, WBO, IBF.
- У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Кличку пропонують солідний гонорар за повернення. Володимир же відповідав, що його цікавлять тільки рекорди.