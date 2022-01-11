Погані новини для Ломаченка: Камбосос може отримати офіційного суперника
Джерело:WBN
Джордж Камбосос може отримати свого першого суперника в 2022-му році. Ним може стати Джервонта Девіс.
Новий можливий суперник, але не з України
Джервонта Девіс вагався, чи змінювати йому вагову категорію. Тому взяв деякий час на роздуми. 27-річний американський боксер буде продовжувати битись у 135 фунтах.
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Після такого рішення саме американець може стати наступним суперником нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.
Всесвітня боксерська асоціація може санкціонувати бій двох чемпіонів у цьому дивізіоні – Джервонти Девіса та Джорджа Камбососа.
Через це Василю Ломаченку доведеться зачекати з поєдинком проти суперника з Австралії. Українець хоче спробувати повернути втрачені титули, які він віддав Теофімо Лопесу після поразки.
Ломаченко хоче повернути чемпіонські титули
- Лопес втратив пояси, якими володів українець, вже у першому захисті титулів. Камбосос доволі легко став новим абсолютним чемпіоном світу.
- Після чого пообіцяв Василю титульний поєдинок. 33-річний боксер із України готовий вийти на один ринг проти Джорджа та провести поєдинок навіть на очах рідних уболівальників Камбососа. Протистояння може організувати глава Top Rank Боб Арум.
- Після перемоги Ломаченка над Річардом Коммі новий чемпіон світу включив українця у список потенційних суперників.