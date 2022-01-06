Починається серйозніша гра, – батько Джоковича про скандальний в'їзд в Австралію

6 січня 2022 , 09:44
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Джерело:

informer.rs

Срджан Джокович, батько першої ракетки світу Новака Джоковича, прокоментував проблеми, з якими зіткнувся серб після прильоту в Австралію. Новака Джоковича не впустили в країну та анулювали візу.

Батько тенісиста: Новак, як вода, а вода завжди знаходить вихід

Срджан Джокович заявив, що його син не терпить несправедливості та бореться за рівність усіх.

До слова Світоліна сенсаційно програла 130 ракетці світу на старті турніру в Аделаїді

"Вони можуть взяти його в заручники, можуть посадити на ланцюг, але він, як вода, а вода завжди знаходить вихід. Новак – Спартак нового світу, який не терпить несправедливості, колоніалізму та лицемірства, а бореться за рівність усіх, яким би у них не був колір шкіри, хоч би якому вони молилися, скільки б у них не було грошей", – сказав Срджан.

Він заявив, що розпочинається "серйозніша гра" між олігархами та "вільним світом".

Можливо, світ багатіїв не дозволить Новакові більше грати у теніс. Але вони розкрили свою справжню маску. Починається серйозніша гра. З одного боку будуть жадібні та зарозумілі члени всесвітньої олігархії, а з іншого – вільний і гордий світ, який вірить у справедливість, правду, чесну гру та мрії своїх дітей,
– зазначив Джокович-старший.

Що відомо про скандал з Новаком Джоковичем

  • Сербський тенісист не розкривав свій статус вакцинації, через що його участь в Australian Open була під питанням.
  • Причина в тому, що в'їзд до Австралії, де відбудеться перший у сезоні турнір Гренд Слем, дозволений тільки вакцинованим. У країні діють суворі правила перетину кордону.
  • Батько Джоковича був обурений обмеженнями й говорив, що Новак може пропустити турнір.
  • Чинний дев'ятиразовий чемпіон Australian Open 4-го січня повідомив, що вилетів у Мельбурн. За словами тенісиста, він отримав медичний виняток від вакцинації проти коронавірусу.
  • У тенісному турі знайшлися спортсмени, які розкритикували подвійні стандарти. Мовляв, Джоковичу дозволяти зіграти попри відсутність вакцинації.
  • Та прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заспокоїв критиків, запевнивши, що Джокович на першому літаку вирушить додому, якщо не вакцинований.
  • Джокович намагався в'їхати до Австралії за візою, яка не допускає звільнення від медичних обмежень через відсутність вакцинації. Його затримали в аеропорту.
  • Згодом переможця 20 турнірів серії Гренд Слем депортували.
Автор: Михайло Гема