Починається серйозніша гра, – батько Джоковича про скандальний в'їзд в Австралію

Срджан Джокович, батько першої ракетки світу Новака Джоковича, прокоментував проблеми, з якими зіткнувся серб після прильоту в Австралію. Новака Джоковича не впустили в країну та анулювали візу.

Батько тенісиста: Новак, як вода, а вода завжди знаходить вихід

Срджан Джокович заявив, що його син не терпить несправедливості та бореться за рівність усіх.

До слова Світоліна сенсаційно програла 130 ракетці світу на старті турніру в Аделаїді

"Вони можуть взяти його в заручники, можуть посадити на ланцюг, але він, як вода, а вода завжди знаходить вихід. Новак – Спартак нового світу, який не терпить несправедливості, колоніалізму та лицемірства, а бореться за рівність усіх, яким би у них не був колір шкіри, хоч би якому вони молилися, скільки б у них не було грошей", – сказав Срджан.

Він заявив, що розпочинається "серйозніша гра" між олігархами та "вільним світом".

Можливо, світ багатіїв не дозволить Новакові більше грати у теніс. Але вони розкрили свою справжню маску. Починається серйозніша гра. З одного боку будуть жадібні та зарозумілі члени всесвітньої олігархії, а з іншого – вільний і гордий світ, який вірить у справедливість, правду, чесну гру та мрії своїх дітей,

– зазначив Джокович-старший.

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