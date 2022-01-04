Еліна Світоліна – Анастасія Гасанова 7:5, 4:6, 3:6

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Тенісистки провели на корті близько 2,5 години. У першій партії Світоліна не скористалася перевагою, лідируючи 5:3, у результаті виконавши брейк у 12-му геймі.

У другому сеті Гасанова не втримала відрив (вела 4:1), але записала у свій актив два гейми поспіль із рахунку 4:4. У вирішальному сеті українка відігралася після брейку (3:3), після чого програла 3 гейми. Росіянка під час матчу зверталася за допомогою.

Статистика зустрічі:

130-та ракетка світу Анастасія Гасанова вдруге у кар'єрі зіграла матч проти суперниці з топ-20 рейтингу (торік у Абу-Дабі виграла у шостої ракетки світу Кароліни Плішкової). У другому колі в Аделаїді 22-річна тенісистка зіграє з переможницею матчу Місакі Дої – Крістіна Кучова.

Для Еліни Світоліної це третя поразка у стартовому матчі року за останні 4 сезони.

Напередодні українка Катерина Бондаренко (WTA, 207) у фіналі кваліфікації турніру в Аделаїді програла Лючі Бронзетті (6:1, 6:7, 4:6).