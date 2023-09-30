Український вінгер виходив у основному складі у трьох поспіль останніх матчах за "синіх". У крайньому його команда перемогла Брайтон у Кубку ліги, а вболівальники стоячи під аплодисменти проводжали Мудрика з поля під час заміни.

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Мудрик прогресує

Попри відсутність гольових дій, неозброєним оком видно, що гравець збірної України з кожним матчем все краще почуває себе у команді. Його прогрес помічають не тільки фанати, а й колишні гравці Челсі.

Зокрема, Франк Лебеф зауважив, що проблема з адаптацією українця пов'язна з перебудовою команди, а, якщо він був би у складі Челсі часів Лемпарда, Дзоли та Ді Маттео – це був би зовсім інший гравець для сприйняття оточуючими.

Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно також не залишив без уваги прогрес українця, задля якого він використовує особливий метод, щоб повернути впевненість у своїх силах. Перед наступним матчем в АПЛ проти Фулхема аргентинець зауважив, що задоволений роботою, яку виконує Михайло та відзначив його працездатність.

Мудрик намагається адаптуватись. Зараз він намагається бути більш відкритим і залученим в кожну ігрову ситуацію. Він унікальний гравець. Міша докладає неймовірних зусиль, щоб вбудувати себе в гру та зрозуміти, що означає грати в команді,

– заявив Почеттіно.

Зауважимо, що українець поки не забивав голів в офіційних матчах за лондонців. Єдиним взяттям воріт він відзначився у товариському матчі проти Брайтона.

Довідка. Наступний матч Челсі зіграє на виїзді проти Фулхема на "Крейвен Коттедж". Лондонське дербі відбудеться 2 жовтня о 22:00. Господарі після шести турів посідають 11-те місце з 8 набраними очками, гості наразі 14-ті й мають лише 5 очок.