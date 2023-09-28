Михайло Мудрик знову вийшов у стартовому складі Челсі та був активним протягом отриманого ігрового часу. Єдиний та у підсумку переможний гол у зустрічі забив на 50-й хвилині Ніколя Джексон, пише 24 Канал.

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Заслужив таку реакцію трибун

Челсі повело у рахунку та нарешті перервало свою жахливу серію. "Аристократи" здобули мінімальну перемогу над Брайтоном 1:0 та вибили команду Роберто Де Дзербі із Кубка ліги вже у третьому колі його розіграшу.

Мудрик провів на полі 68-й хвилин. Замість українця Маурісіо Почеттіно випустив на фланг Рахіма Стерлінга. Михайло несподівано покидав поле під овації місцевих трибун "Стенфорд Брідж". Уболівальники Челсі високо оцінили гру лівого вінгера збірної України та стоячи провели на заміну Мудрика.

Далеко не кожен футболіст своєю грою може заслужити овації англійських фанів. Це ледь не вперше, коли фанати "синіх" залишились задоволені грою українського легіонера. Вони його вже навіть сватали в інші колективи на тлі поганих виступів та результатів.

Реакція фанів Челсі на заміну Мудрика: дивіться відео

Для Мудрика цей матч став 6-м у футболці Челсі у цьому сезоні-2023/2024. Поки що українець не виділився результативними діями.

Челсі ж завдяки перемозі пробилось далі у Кубку ліги, де в 1/8 фіналу зіграє проти Блекберна (31 жовтня). Ця звитяга може стати переломною для підопічних Почеттіно.