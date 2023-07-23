Лондонський клуб зіграв свій другий матч на зборах в США. У товариському поєдинку Челсі переміг Брайтон з рахунком 4:3, пише 24 Канал.

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Нарешті це трапилося

Автором одного з голів у ворота команди екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі став Михайло Мудрик. На 65-й хвилині поєдинку, за рахунку 1:1, український вінгер зіграв у стінку з Ніколасом Джексоном та завдав ефектного удару з лінії штрафного майданчика. Воротар Брайтона був безсилий допомогти своїй команді.

Дебютний гол Мудрика за Челсі: дивіться відео

Цей гол став першим для Мудрика у футболці лондонського клубу. Українець у січні 2023 року став гравцем Челсі, але з того часу жодного разу не відзначався забитим м'ячем.

Нагадаємо, що у першому матчі турне по США підопічні Маурісіо Почеттіно перемогли Рексхем (5:0). Але тоді український вінгер не брав участі в поєдинку.