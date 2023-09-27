Михайло перейшов у Челсі у січні 2023 року, але від того часу так і виправдав очікувань англійських фанів. Тому ЗМІ та уболівальники активно сватають Мудрика в інший клуб.

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Почеттіно: Тепер ти починаєш вірити у себе, вірити у свій рівень

Якщо фанати вже дещо зневірились, то головний тренер "аристократів" Маурісіо Почеттіно не втрачає віру в українського футболіста. Керманич самостійно намагається повернути впевненість у гру лівого вінгера збірної України.

Аргентинський спеціаліст запевнив, що ніхто не може придбати впевненість у супермаркеті. Людині потрібно крок за кроком створювати ситуації, у яких вони можуть забезпечити впевненість та віру. Так працює наш мозок.

Почеттіно розповів, як особисто під час тренувального процесу конкурує із Михайлом, аби допомогти йому знову повірити у себе. Наставник Челсі створює суперництво українцю у футбольному челенджі.

Є приклад з Мудриком. Я іноді люблю побити в поперечину з-за меж штрафного майданчика. Він сказав: "Я не хочу більше з тобою грати, бо ти завжди виграєш". Я відповів: "Так, бо у мене є віра. А на балансі віри та якості я розуміюся дуже добре, бо мені 50 років. Ти ще молодий і повинен пізнати себе". Нещодавно ми вперше зіграли внічию, бо до цього я завжди вигравав. Тепер ти починаєш вірити у себе, вірити у свій рівень. Якщо цього немає, то важко знайти баланс між вірою та якістю,

– розповів

"Психологія гравця – це один з аспектів, над яким йде робота. Це один з прикладів, невеликий. Це може надати гравцям впевненості, коли буде треба торкнутися м'яча та забити гол", – додав тренер "синіх".

Нагадаємо, що у попередньому матчі Мудрик вийшов у старті Челсі, але не допоміг команді уникнути домашньої поразки від Астон Вілли 0:1. "Аристократи" стали жертвою для глузувань для інших.

Михайло у цьому сезоні-2023/2024 провів 5 матчів, але досі не відзначився результативними діями. Загалом від моменту переходу українець відіграв у футболці Челсі 22 поєдинки та запам'ятався двома асистами.

Відзначимо, що контракт Мудрика із Челсі спливає лише вкінці червня 2031 року.

Зверніть увагу! Свій наступний матч Челсі проведе 27 вересня, коли підопічні Почеттіно у третьому колі Кубка ліги зіграє проти Брайтона Роберто Де Дзербі. Початок зустрічі о 21:45 (за Києвом).