Украинский вингер выходил в основном составе в трех подряд последних матчах за "синих". В крайнем его команда победила Брайтон в Кубке лиги, а болельщики, стоя под аплодисменты, провожали Мудрика с поля во время замены.

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Мудрик прогрессирует

Несмотря на отсутствие голевых действий, невооруженным глазом видно, что игрок сборной Украины с каждым матчем все лучше чувствует себя в команде. Его прогресс замечают не только фанаты, но и бывшие игроки "Челси".

В частности, Франк Лебеф заметил, что проблема с адаптацией украинца связана с перестройкой команды, а если бы он был в составе Челси времен Лэмпарда, Дзолы и Ди Маттео – это был бы совсем другой игрок для восприятия окружающими.

Наставник Челси Маурисио Почеттино также не обошел вниманием прогресс украинца, ради которого он использует особый метод чтобы вернуть уверенность в своих силах. Перед следующим матчем в АПЛ против Фулхэма аргентинец заметил, что доволен работой, которую выполняет Михаил и отметил его работоспособность.

Мудрик пытается адаптироваться. Сейчас он пытается быть более открытым и вовлеченным в любую игровую ситуацию. Он уникальный игрок. Миша прилагает невероятные усилия, чтобы встроить себя в игру и понять, что значит играть в команде,

– заявил Почеттино.

Отметим, что украинец пока не забивал голов в официальных матчах за лондонцев. Единственным взятием ворот он отметился в товарищеском матче против Брайтона.

Справка. Следующий матч Челси сыграет на выезде против Фулхэма на "Крейвен Коттедж". Лондонское дерби состоится 2 октября в 22.00. Хозяева после шести туров занимают 11-е место с 8 набранными очками, гости сейчас 14-е и имеют только 5 очков.