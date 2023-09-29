Проте останні матчі дають надію, що адаптація українця підходить до кінця і він зможе запалити в Англії. Після останнього матчу проти Брайтона Михайло не зміг зробити результативних дій, але був одним із найкращих на полі. Його корисні дії не залишилися без оцінки й прихильники Челсі влаштували Мудрику овацію стоячи під час заміни.

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Велика частина проблем Мудрика пов'язана з партнерами

Іменитий ексчемпіон світу та Європи у складі збірної Франції Франк Лебеф, який 5 років провів у складі Челсі, також помітив прогрес у діях українського вінгера. Він прокоментував складний старт у складі "синіх" для Михайла Мудрика та вважає, що українець прийшов у дуже складний момент в історії Челсі та своєї країни, але частина провини його невиразних виступів лежить на плечах партнерів.

Лебеф зауважив, що в його часи перебування в Челсі українець би виглядав зовсім інакше.

Мудрику було важко, враховуючи те, що сталося в його країні, і той час, коли він прийшов у Челсі. Але настав час, коли він починає діяти. Якби поруч із Мудриком грав Френк Лемпард, Роберто Ді Маттео чи Джанфранко Дзола – ми б побачили іншого гравця. У цьому проблема – збалансованість команди.



Челсі має розділити команду навпіл і залучити кілька досвідчених гравців, щоб почати отримувати результати. Голанд забив більше голів, ніж Челсі. Нещодавно мене запитали, чи збирається Голанд завершити сезон із більшою кількістю голів, ніж Челсі – це реальна можливість. Сподіваюся, цього не станеться,

– заявив колишній футболіст "синіх".

Цікаво. Наразі Голанд забив в АПЛ-2023/2024 8 голів, Челсі – 5.

Зазначимо, що наступний матч Челсі зіграє 2 жовтня проти Фулхема. Початок матчу о 22:00.