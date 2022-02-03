Поб'ю Усика без тренера, – Джошуа зробив зухвалу заяву перед реваншем
Джерело:MMAFightingonSBN
Ентоні Джошуа перебуває у бойовому настрої за декілька місяців до реваншу з Олександром Усиком. Британець налаштований повернути чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF, які програв українцю.
Джошуа змінює тренера перед реваншем
Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, що в Ентоні немає іншого шляху, окрім реваншу проти Усика. Єдиним іншим варіантом, за словами Хірна, була угода про відступні та відмова від реваншу, щоб Усик зустрівся з Тайсоном Ф'юрі.
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Промоутер розповів, що Джошуа хоче бій з Усиком, тому й зробив зміни у своєму тренерському штабі.
Також Хірн розказав про недавню розмову з колишнім чемпіоном світу. Джошуа заявив, що поб'є Усика й без тренера.
Коли минулого понеділка ми говорили з приводу відступних, він сказав мені: "Я поб'ю Усика". Потім я його запитав: Ти ж ще не почав працювати зі своїм новим тренером? Він відповів, що поб'є Усика й без тренера,
– сказав Хірн.
Промоутер додав, що в Джошуа бойовий настрій.
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- Усик переміг Джошуа у першому поєдинку, який відбувся 25 вересня 2021 року. Непереможний українець завдав Джошуа другої поразки в кар'єрі.
- Після поразки британець активував опцію про реванш з Усиком. Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що реванш може відбутися у травні – червні 2022 року.
- Щодо місця поєдинку, то Красюк зазначив, що Київ маєш шанс прийняти поєдинок. Проте в пріоритеті Велика Британія або одна з країн Близького Сходу.