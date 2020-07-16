Почесний президент "Агробізнесу" Олег Собуцький, ймовірно, був учасником побиття судді після матчу 24 туру Першої ліги проти "Минаю". Головний арбітр матчу "Агробізнес" – "Минай" Юрій Іванов вказав у рапорті після зустрічі, що було рукоприкладство з боку Собуцького.

За інформацією FootBoom, в Іванова пошкоджений ніс, є й інші травми. Арбітр зняв побої не у Волочиську, де проходив матч, а в Києві. Він начебто зробив це через можливий конфлікт інтересів.

До теми: Арбітра матчу лідерів Першої ліги "Агробізнес" – "Минай" побили після гри, – ЗМІ

Повідомляється, що почесний президент "Агробізнесу" Олег Собуцький – впливова людина в Хмельницькій області.

Собуцького можуть відсторонити від футболу

Джерело стверджує, що в Українській асоціації футболу (УАФ) збираються відреагувати на дії Собуцького.

Собуцький обіймає пост віцепрезидента в асоціації. Йому може загрожувати довічне відсторонення від футболу.

Водночас Собуцький, коментуючи інцидент, розповів, що стримував людей, які хотіли побити арбітрів.

Що відомо про побиття арбітрів?

Протягом матчу головний арбітр Юрій Іванов показав 8 жовтих карток гравцям "Агробізнесу" і призначив у їх ворота пенальті. Слід зазначити, що пенальті арбітр призначив правильно.

Про побиття арбітра матчу Іванова після гри повідомив телеграм-канал "Бомбардир". За даними журналістів, арбітра побили на стадіоні у суддівській кімнаті.

Натомість Собуцький спростовує інформацію, що Іванова побили на стадіоні. Але він підтвердив, що невідомі люди намагалися побити арбітрів.