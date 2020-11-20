Київське "Динамо" таки може поповнитись 19-річним нападником "Фламенго" Лінкольном. Бразильці хочуть заробити чималу суму за трансфер, щоб викупити орендованого Педро.

Київський клуб знову вступило у перемовини з бразильською стороною щодо трансферу Лінкольна. Клуб з Бразилії хоче вдарити по руках з українцями, щоб викупити контракт Педро. Про це повідомляє твіттер-акаунт "Flamengo News".

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Друга спроба від киян

Влітку керівництво киян вже намагались поповнити свій склад талановитим бразильцем. Сторони вже начебто домовились про суму трансферу у більше, як 4,5 мільйона євро. За цю суму клуб повинен був отримати 80% прав на гравця.

Здавалось, що нападник вже зможе виступати у столичній команді, але купівля в останній момент зірвалась. Лінкольн не встиг прилетіти у Київ до закінчення зимового трансферного вікна.

У цьому сезоні бразилець зіграв за "Фламенго" 20 поєдинків, у яких тричі відзначався у воротах суперників.