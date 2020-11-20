Друга спроба: у "Динамо" близькі до трансферу Лінкольна з "Фламенго"
Київське "Динамо" таки може поповнитись 19-річним нападником "Фламенго" Лінкольном. Бразильці хочуть заробити чималу суму за трансфер, щоб викупити орендованого Педро.
Київський клуб знову вступило у перемовини з бразильською стороною щодо трансферу Лінкольна. Клуб з Бразилії хоче вдарити по руках з українцями, щоб викупити контракт Педро. Про це повідомляє твіттер-акаунт "Flamengo News".
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Друга спроба від киян
Влітку керівництво киян вже намагались поповнити свій склад талановитим бразильцем. Сторони вже начебто домовились про суму трансферу у більше, як 4,5 мільйона євро. За цю суму клуб повинен був отримати 80% прав на гравця.
Здавалось, що нападник вже зможе виступати у столичній команді, але купівля в останній момент зірвалась. Лінкольн не встиг прилетіти у Київ до закінчення зимового трансферного вікна.
У цьому сезоні бразилець зіграв за "Фламенго" 20 поєдинків, у яких тричі відзначався у воротах суперників.
- Лінкольн – вихованець "Фламенго", який у 16-річному віці дебютував в елітному дивізіоні Бразилії.
- Допоміг команд зайняти друге місце в чемпіонаті Бразилії в 2018 році. Разом з командою у наступному році вже став володарем Кубка Лібертадорес. Того ж року ставав переможцем чемпіонату штату і чемпіонату країни.
- Грав за різні вікові категорії збірної Бразилії.
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