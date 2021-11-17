До першого ювілею ще два м'ячі

24-річний півзахисник забив важливий гол у ворота боснійців. Футболіст отримав місце у стартовому складі "синьо-жовтих", а на 58-й хвилині розмочив нулі на табло в останньому поєдинку збірної у 2021 році.

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Циганков простріли з флангу у штрафний, де м'яч знайшов ногу Ярмоленка та після скидання попрямував для Зінченка. Олександру нічого не залишалось, як забити у порожні ворота.

Для Зінченка цей гол став вже восьмим у футболці національної команди країни. Тепер лівий захисник Манчестер Сіті посідає 12 місце у рейтингу найкращих бомбардирів в історії збірної. Щоб увійти у десятку найкращих Зінченку потрібно забити лише один гол.

Як Зінченко забив боснійцям: відео голу

Топ-10 цього списку замикає Андрій Гусін, який у 2014 році трагічно загинув на автодромі "Чайка", що під Києвом, не впоравшись із кермуванням мотоциклом. За свою кар'єру динамівець забив 9 м'ячів. Ідентичну кількість голів має Андрій Воробей, який вже теж завершив кар'єру.

Топ-10 найкращих бомбардирів збірної України (у голах)

Андрій Шевченко – 48 Андрій Ярмоленко – 44 Євген Коноплянка – 21 Сергій Ребров – 15 Олег Гусєв – 13 Роман Яремчук – 12 Сергій Назаренко – 12 Євген Селезньов – 11 Андрій Воробей – 9 Андрій Гусін – 9

Із цих десяти футболістів лише четверо не повішали бутси на цвях. Однак Коноплянка та Селезньов вже давно не викликаються у головну команду країни. Лише Яремчук та Ярмоленко продовжують бути лідерами збірної.

Кому забивав Зінченко