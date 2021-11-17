До першого ювілею ще два м'ячі
24-річний півзахисник забив важливий гол у ворота боснійців. Футболіст отримав місце у стартовому складі "синьо-жовтих", а на 58-й хвилині розмочив нулі на табло в останньому поєдинку збірної у 2021 році.
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Циганков простріли з флангу у штрафний, де м'яч знайшов ногу Ярмоленка та після скидання попрямував для Зінченка. Олександру нічого не залишалось, як забити у порожні ворота.
Для Зінченка цей гол став вже восьмим у футболці національної команди країни. Тепер лівий захисник Манчестер Сіті посідає 12 місце у рейтингу найкращих бомбардирів в історії збірної. Щоб увійти у десятку найкращих Зінченку потрібно забити лише один гол.
Як Зінченко забив боснійцям: відео голу
Топ-10 цього списку замикає Андрій Гусін, який у 2014 році трагічно загинув на автодромі "Чайка", що під Києвом, не впоравшись із кермуванням мотоциклом. За свою кар'єру динамівець забив 9 м'ячів. Ідентичну кількість голів має Андрій Воробей, який вже теж завершив кар'єру.
Топ-10 найкращих бомбардирів збірної України (у голах)
- Андрій Шевченко – 48
- Андрій Ярмоленко – 44
- Євген Коноплянка – 21
- Сергій Ребров – 15
- Олег Гусєв – 13
- Роман Яремчук – 12
- Сергій Назаренко – 12
- Євген Селезньов – 11
- Андрій Воробей – 9
- Андрій Гусін – 9
Із цих десяти футболістів лише четверо не повішали бутси на цвях. Однак Коноплянка та Селезньов вже давно не викликаються у головну команду країни. Лише Яремчук та Ярмоленко продовжують бути лідерами збірної.
Кому забивав Зінченко
- Дебютний гол Зінченко оформив у товариському матчі з Румунією у 2016 році. Більше у тому році не відзначався. Наступне взяття воріт Олександр провів 6 вересня 2018 року, коли забив чехам у Лізі націй.
- У 2019-му відзначився ще двома результативними ударами – у ворота Литви (кваліфікація Євро-2020) та у товариському поєдинку з Нігерією. Далі у футболіста було гольове затишшя до матчу з швейцарцями, який відбувся 3 вересня 2020-го.
- А ось 2021-й став найбільш щедрим на голи від лідера збірної України. Зінченко змусив відразу трьох голкіперів виймати м'яч із сітки воріт – воротарів Кіпру (товариська гра), Швеції (1/8 фіналу Євро-2020) та Боснії і Герцеговини (відбір на чемпіонат світу-2022).