На 59-й хвилині зустрічі Зінченко розстріляв порожні ворота, а сталося це після відскоку м'яча з боротьби Ярмоленка та захисника на ближній штанзі при прострілі Циганкова з лівого флангу.
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Відео голу Зінченка
Боснія та Герцеговина – Україна: коротко про матч
- Матч проти Боснії і Герцеговини проходить у Зениці на стадіоні "Біліно Поле". Поєдинок є вирішальним для України, яка претендує на плей-офф чемпіонату світу-2022. Українців влаштує лише перемога. Величезним плюсом для підопічних Петракова є те, що боснійці вже втратили усі шанси на друге місце, тому не мають жодної мотивації на цей поєдинок.
- Однак не все залежить від результату матчу України. "Синьо-жовтих" влаштовує лише поразка фінів у протистоянні з Францією.