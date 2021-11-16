На 59-й хвилині зустрічі Зінченко розстріляв порожні ворота, а сталося це після відскоку м'яча з боротьби Ярмоленка та захисника на ближній штанзі при прострілі Циганкова з лівого флангу.

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Відео голу Зінченка

Боснія та Герцеговина – Україна: коротко про матч