Плавець Романчук пояснив, чому не варто розмежовувати спорт та політику
Джерело:Marca
Призер Олімпади-2020 Михайло Романчук виборов бронзову нагороду на чемпіонаті світу. Плавець посів третю сходинку на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Романчук: Ми – українці, боремося до кінця
Після свого виступу українець прокоментував санкції проти російських та білоруських атлетів. Зокрема, Романчук згадав про російського плавця Євгена Рилова, який був присутнім на мітингу у "Лужниках".
До слова Романчук із національним рекордом здобув "бронзу" чемпіонату світу у Будапешті
Я був готовий піти та вбити Євгена Рилова, коли побачив його фото з літерою "Z". Якщо мені хтось скаже, що спорт поза політикою, то я скажу, що спорт – найбільший її прояв. На жаль, це так, і тому правильно, що росіян тут немає,
– наголосив Михайло.
Спортсмен сподівається, що його бронзована нагорода чемпіонату світу потішить українських вболівальників.
"Якщо я побачу будь-кого з них, то не знаю, як відреагую. Можливо агресивно. Не знаю. Особливо, це стосується прихильника Рилова. Я сподіваюся, що ця медаль багато значить для багатьох українців. Я хочу показати їм, всьому світу, що ми – українці, боремося до кінця", – додав Михайло.
Хто такий Євген Рилов
- Рилов є російським плавцем. 25-річний спортсмен 4-разовий призер Олімпійських ігор. Він був присутнім на мітингу в "Лижниках", який був присвячений 8-річній окупації Криму.
- За це він вже поплатився, Міжнародна федерація плавання (FINA) дискваліфікувала росіянина на 9 місяців. У силу рішення вступило 20 квітня 2022 року.
- Крім цього, FINA звернула увагу на те, що рішення про позбавлення права російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб брати участь у заходах FINA до кінця 2022 року залишається в силі. Тобто, відсторонення Рилова – індивідуальне покарання спортсмена за його позицію.
- До речі, плавець також має звання сержанта поліції.