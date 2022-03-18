Цирк з клоунами

За інформацією Sports.ru, на заході були присутні триразовий олімпійський чемпіон з лижних гонок Алєксандр Большунов, дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євгеній Рилов, художні гімнастки Діна та Аріна Авєріни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, а також Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов.

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До слова, одним із ведучих концерту був спортивний коментатор Дмітрій Губєрнієв. А саму подію транслювали і на російських спортивних телеканалах.

Спортсмени та інші учасники мітингу стояли в центрі московського стадіону "Лужнікі". Також на їхніх грудях була літера "Z" – символ воєнного вторгнення Росії до України.