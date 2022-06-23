Романчук: Мы – украинцы, боремся до конца
После выступления украинец прокомментировал санкции против российских и белорусских атлетов. В частности, Романчук вспомнил о российском пловце Евгении Рылове, который присутствовал на митинге в "Лужниках".
До слова Романчук із національним рекордом здобув "бронзу" чемпіонату світу у Будапешті
Я был готов пойти и убить Евгения Рылова, увидев его фото с буквой "Z". Если мне кто-то скажет, что спорт вне политики, то я скажу, что спорт – наибольшее ее проявление. К сожалению, это так, и потому правильно, что россиян здесь нет,
– подчеркнул Михаил.
Спортсмен надеется, что его бронзированная награда чемпионата мира порадует украинских болельщиков.
"Если я увижу кого-либо из них, то не знаю, как отреагирую. Возможно агрессивно. Не знаю. Особенно, это касается поклонника Рылова. Я надеюсь, что эта медаль много значит для многих украинцев. Я хочу показать им, всему миру, что мы – украинцы, боремся до конца", – добавил Михаил.
Кто такой Евгений Рылов
- Рылов является русским плавником. 25-летний спортсмен 4-кратный призер Олимпийских игр. Он присутствовал на митинге в "Лыжниках", посвященном 8-летней оккупации Крыма.
- За это он уже поплатился, Международная федерация по плаванию (FINA) дисквалифицировала россиянина на 9 месяцев. В силу решения вступило 20 апреля 2022 года.
- Кроме того, FINA обратила внимание на то, что решение о лишении права российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участвовать в мероприятиях FINA до конца 2022 года остается в силе. То есть отстранение Рылова – индивидуальное наказание спортсмена за его позицию.
- Кстати, пловец также имеет звание сержанта полиции.