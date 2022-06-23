Романчук: Ми – українці, боремося до кінця

Після свого виступу українець прокоментував санкції проти російських та білоруських атлетів. Зокрема, Романчук згадав про російського плавця Євгена Рилова, який був присутнім на мітингу у "Лужниках".

До слова Романчук із національним рекордом здобув "бронзу" чемпіонату світу у Будапешті

Я був готовий піти та вбити Євгена Рилова, коли побачив його фото з літерою "Z". Якщо мені хтось скаже, що спорт поза політикою, то я скажу, що спорт – найбільший її прояв. На жаль, це так, і тому правильно, що росіян тут немає,

– наголосив Михайло.

Спортсмен сподівається, що його бронзована нагорода чемпіонату світу потішить українських вболівальників.

"Якщо я побачу будь-кого з них, то не знаю, як відреагую. Можливо агресивно. Не знаю. Особливо, це стосується прихильника Рилова. Я сподіваюся, що ця медаль багато значить для багатьох українців. Я хочу показати їм, всьому світу, що ми – українці, боремося до кінця", – додав Михайло.

Хто такий Євген Рилов