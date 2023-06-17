Українській збірній провалила перший тайм матчу проти Північної Македонії. Трубін двічі витягував м'яч із власної сітки воріт. По перерві все перевернулось із ніг на голову. М'яч тричі побував вже у воротах господарів, а гол Циганкова приніс Сергію Реброву дебютну перемогу на чолі національної команди 2:3.

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Намагаються привернути увагу до Павелка?

Також авторами голів у синій футболці стали Забарний та Конопля.

Після матчу Сергій Ребров розповів. що сказав своїй команді у перерві матчу, адже хлопці почали грати у зовсім інший футбол.

Натомість Українська асоціація футболу висунула свій варіант слів Реброва у перерві матчу.

А чи знаєте ви, що Сергій Ребров міг сказати хлопцям у перерві перед другим таймом? Ми знаємо,

– йдеться у пості УАФ.

Пресслужба УАФ процитувала слова президента асоціації Андрія Павелка, якого у день матчу заарештували у Львові.

Львівський суд змінив запобіжний захід для очільника на 60 діб у СІЗО. Це рішення судді Павелко зустрів із подивом. Відзначимо, що у листопаді 2022 року Павелку вже виносили подібне рішення, але тоді за президента УАФ внесли заставу. Тепер очільника асоціації нічого не врятує.

На це рішення суду Павелко відреагував дуже дивно. Він почав говорити на камеру патріотичні гасла. Було видно, що Павелко сильно нервує через свій арешт. Нагадаємо, що суд був по справі розкрадання коштів, які були виділені на будівництво підприємства зі штучної трави для футбольних полів.

Також нижче у коментарі пресслужба УАФ додала слова Реброва із пресконференції.



УАФ процитувала слова заарештованого Павелка / Скриншот із коментарів з фейсбуку

Відзначимо, що реакція на арешт Павелка є двоякою. Більшість фанатів підтримують таке рішення суду. Колишній футболіст збірної Євген Левченко теж позитивно відреагував на арешт очільника УАФ.

Натомість перший віцепрезидент організації Олег Протасов прогнозовано заступився за Павелка.