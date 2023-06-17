Украинская сборная провалила первый тайм матча против Северной Македонии. Трубин дважды вытаскивал мяч из собственной сетки ворот. После перерыва все перевернулось с ног на голову. Мяч трижды побывал уже в воротах хозяев, а гол Цыганкова принес Сергею Реброву дебютную победу. во главе национальной команды 2:3.

Стоит прочесть Нашел нужные слова в перерыве: как Ребров прокомментировал свою дебютную победу во главе Украины

Пытаются привлечь к Павелку?

Также авторами голов в синей футболке стали Забарный и Конопля.

После матча Сергей Ребров рассказал. что сказал своей команде в перерыве матча, ведь ребята начали играть совсем другой футбол.

Украинская ассоциация футбола выдвинула свой вариант слов Реброва в перерыве матча.

Знаете ли вы, что Сергей Ребров мог сказать ребятам в перерыве перед вторым таймом? Мы знаем,

– говорится в посте УАФ.

Прессслужба УАФ процитировала слова президента ассоциации Андрея Павелко, которого в день матча арестовали во Львове.

Львовский суд изменил меру пресечения для руководителя на 60 суток в СИЗО. Это решение судьи Павелко встретил с изумлением. Отметим, что в ноябре 2022 года Павелко уже выносили подобное решение, но тогда при президенте УАФ внесли залог. Теперь главу ассоциации ничего не спасет.

На это решение суда Павелко отреагировал очень странно. Он начал говорить на камеру патриотические лозунги. Было видно, что Павелко сильно нервничает из-за своего ареста. Напомним, что суд был по делу хищения средств, выделенных на строительство предприятия по искусственной траве для футбольных полей.

Также ниже в комментарии пресс-служба УАФ добавила слова Реброва с пресс-конференции.



УАФ процитировал слова арестованного Павелка / Скриншот из комментариев по фейсбуку

Отметим, что реакция на арест Павелка двоякая. Большинство фанатов поддерживают такое решение суда. Бывший футболист сборной Евгений Левченко тоже положительно отреагировал на арест главы УАФ.

Вместо этого первый вицепрезидент организации Олег Протасов прогнозируемо вступился за Павелко.