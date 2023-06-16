У Шевченківського районному суді міста Львова було задоволено клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ. Тепер Андрію Павелку доведеться 60 діб провести у СІЗО без можливості внесення застави.

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Замовне переслідування від проросійського лоббі

Таке рішення не залишив без уваги віцепрезидент УАФ Олег Протасов. На його думку відбулося повне беззаконня, а також натякнув, що суддя Галина Білинська, яка приймала рішення, не є доброчесною на відміну від суддів у Києві, які не погодилися на розгляд клопотання.

Сьогодні ми всі стали свідками абсолютного беззаконня. Суд у Львові, який узагалі безпідставно розглядав клопотання слідчих про зміну запобіжного заходу, ухвалив рішення про безальтернативний арешт керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка. Це відбулося після того, як у Києві, очевидно, розуміючи цілковито замовний характер цього переслідування, жоден суддя не пішов на такий злочин. Рішення про арешт негайно буде оскаржене. Мені, чесно, важко добрати слів, щоб прокоментувати те, що відбувається. Та сама суддя буде приймати рішення й щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького,

– зазначив Протасов.

Перший віцепрезидент УАФ бачить у цьому рішенні проросійське лоббі. Він згадав, що йде війна, а наші мужні захисники та захисниці віддають свої життя за демократичні цінності, поки "ручні" судді прийма.ть рішення проти керівника УАФ. Після чого звернувся особисто до Володимира Зеленського:

Я прошу вашого втручання у ситуацію, бо ви, як ніхто, обізнані із роботою УАФ на чолі з Андрієм Павелком. Ви, як ніхто, розумієте, чому проросійське лобі прагнуло завадити Україні мати власне представництво в УЄФА. Ви також, упевнений, розумієте, що справа, в якій зараз відбувається суто замовна розправа над керівником українського футболу, була раніше вже розслідувана НАБУ, і жодні звинувачення не підтвердилися.

Закінчив Олег Протасов впевненістю, що Росія програє війну, а всі її посіпаки, які декілька років поспіль намагаються зруйнувати український футбол понесуть найсуворішу відповідальність.