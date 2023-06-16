Президент Української асоціації футболу був здивований рішенням Шевченківського районного суду міста Львова. Слідчий суддя Галина Білинська задовольнила клопотання прокурора та змінили запобіжний захід футбольному функціонеру.

До теми Президента УАФ Андрія Павелка заарештовано

Уник прямої відповіді після арешту

Очільнику асоціації доведеться 60 діб провести за ґратами без можливості внесення застави. Після такого вироку Павелко одразу щось сказав своєму адвокату та вислухав рішення суду до кінця.

Після суду Андрію Павелку поставили одне просте запитання: "Що будете робити далі?". На що президент УАФ із нервовою посмішкою на обличчі почав закидати патріотичні гасла, спробувавши уникнути прямої відповіді.

Слава Україні. Україна переможе. Все буде добре. Ми переможемо,

– відповів Павелко.

Відео реакції Павелка на свій арешт

Нагадаємо, що слухання суду відбулось щодо справи розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелко разом із генсеком УАФ Юрієм Запісоцьким привласнили близько 26,5 мільйонів гривень, які були призначені на закупівлю обладнання для майбутнього підприємства.

Відзначимо, що спершу обом було винесено покарання у вигляді двох місяців арешту. Але у першому випадку за Павелка та Запісоцького внесла заставу у вигляді 20 мільйонів гривень. Цього ж разу очільник УАФ не уник позбавлення волі.