У першому таймі Україна пропустила двічі, чим шокувала усіх своїх уболівальників. Гра у підопічних Сергія Реброва у Скоп'є взагалі не вдавалась. По перерві наставник "синьо-жовтих" випустив свіжих футболістів (Коноплю та Ваната), а збірна почала грати в зовсім інший футбол.

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Україна вирвала перемогу

Спершу Забарний вдало зіграв на другому поверсі та забив перший гол України, а вже через декілька хвилин Конопля потужним дальнім ударом зрівняв цифри на табло 2:2. Автором переможного голу для "синьо-жовтих" став Циганков, який класно відкрився під закидання у штрафний від Мудрика.

Команда Реброва на характері перемогла Північну Македонію 2:3.

На післяматчевій пресконференції Сергій Ребров зауважив, що для його команди матч видався дуже важким. Адже хлопці не мали багато часу, аби ще краще підготуватись до поєдинку відбору на Євро-2024. Сергій Станіславович подякував своїм підопічним за гру, які прокинулись у другому таймі.

Наставник "синьо-жовтих" розповів, чому команді нічого не вдавалось створити на полі у першому таймі.

Я вважаю, що не тільки ми спали, а й Північна Македонія діяла дуже якісно. Якщо ви подивитеся на склад цієї збірної, то він дуже серйозний. Ця команда дуже досвідчена, у першому таймі вона контролювала гру. Я дуже вдячний хлопцям за те, що ми перебудували гру після перерви. Дуже важливим був гол Забарного. Уже потім ми були впевненими у власних силах,

– відповів Ребров.

Також Ребров розповів, чи могла товариська гра проти Німеччини негативно вплинути на свіжість футболістів у першому таймі проти македонського суперника.

"На мою думку, якщо дивитися на перший тайм, то, мабуть, ця гра була зайвою. Але цей товариський матч був важливим для України, і я вдячний Німеччині. Дивлячись на результат поєдинку з німцями, ця гра не була зайвою", – зазначив наставник "синьо-жовтих".

Ребров: Ми працювали лише п’ять днів, за які зіграли два матчі

Головний тренер збірної України розкрив секрет другого голу нашої команди. Виявилось, що перед заміною Ребров попросив Коноплю підключатись до атак команди, що й у підсумку принесло результат. Наставник назвав Коноплю кожним із героїв матчу.

Ребров пояснив, чому змінив Довбика та Тимчика після першого тайму. Також Сергій Станіславович не став сварити за помилки захисника Матвієнка, зазначивши, що немає футболістів, які не помиляються.

Ми працювали лише п’ять днів, за які зіграли два матчі. Цього часу дуже мало. Так, ми багато пропускаємо, будемо працювати над цим, але й багато забиваємо. Це важливіше – вигравати й заробляти очки. Це нормальні речі, коли виконавець не входить у гру. Потрібно вчасно його поміняти. У наступних поєдинках ці футболісти діятимуть більш інтенсивно,

– сказав тренер України.

Український наставник привідкрив усі карти розмови зі своєю командою у перерві, яка повністю змінила хід поєдинку та підсумковий результат.

Змінити темп гри. Господарі тримали дуже міцний темп. Ми повинні були не відставати. Були й інші поради, але я вважаю, що ця – найважливіша, адже в першому таймі не було ніякого темпу гри,

– підсумував Ребров.

Ця перемога дозволила Україні набрати свої перші три бали у відборі на Євро-2024. "Синьо-жовті" з 3 очками після двох зіграних матчів йдуть на другому місці, поступаючись лише Англії, яка має 100-відсотковий результат – 9 пунктів у 3-х турах.

Італія та Північна Македонія, які мають у своєму активі теж по 3 очки, йдуть за спиною українців. Групу "D" замикає Мальта, у неї нуль набраних балів.

Попереду у збірної України не менш важлива гра проти Мальти. Формально вона буде домашньою для українців, які через повномасштабне вторгнення Росії не можуть проводити поєдинки у рідній країні. Тому поєдинок відбудеться 19 червня у словацькій Трнаві.