Еріксен хотів закінчити кар'єру

29-річний Еріксен розповів, що дорогою до лікарні сказав Сабріні, що, ймовірно, закінчить кар'єру футболіста.

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Дорогою до лікарні я сказав дружині Сабріні, що, можливо, закінчу кар'єру. Але через два дні все змінилося,

– сказав данець.

За словами Крістіана, у день зупинки серця він усвідомлював те, що сталося з ним.

"Потім почалися обстеження, почали з'являтися питання: "Чи я зможу? Чи вийде у мене?" Згодом я йшов на поправку у тому плані, що якщо результати медобстежень будуть нормальними, то я зможу поступово повернутися у футбол", – розповів гравець.

Еріксен додав, що зробив безліч тестів, щоб перевірити, як його серце реагує на фізичні вправи.

"На щастя, нічого не виявилося, все склалося добре. Щомісяця я міг збільшувати навантаження і потім почати грати", – резюмував Крістіан.

Еріксен повертається у футбол