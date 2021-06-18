Хірургічне втручання футболісту провели у четвер, 17 червня, а вже в п'ятницю, 18 червня, його можуть виписати з лікарні.

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Кардіостимулятор поставить хрест на кар'єрі

Італійські ЗМІ зазначають, що імплантований кардіовертер-дефібрилятор вбереже Крістіана Еріксена від повторної зупинки серця.

Однак може поставити хрест на кар'єрі хавбека в Італії – там заборонено людям з вживленим кардіостимулятором займатися професійним спортом.

До слова, найближчим часом це питання навряд чи турбуватиме данського футболіста. Адже для реабілітації йому необхідно щонайменше кілька місяців.

Зверніть увагу! Нині у Крістіана Еріксена є чинним контракт з одним із італійських грандів – міланським Інтером. За даними Transfermarkt, угода діє до 24 червня 2024 року.

На матчі Євро-2020 в Еріксена зупинилося серце

Перший поєдинок збірної Данії на Євро-2020 запам'ятався не голами чи яскравою грою, а страшним епізодом, який стався з Крістіаном Еріксеном.

Під завісу першого тайму хавбек без будь-яких зіткнень впав без свідомості на газон. Пізніше з'ясувалося, що у нього повністю зупинилося серце.

На допомогу футболісту прибігли медики – вони провели реанімацію просто на траві та змогли привести його до тями. Він покидав поле на ношах.

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