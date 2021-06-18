Хірургічне втручання футболісту провели у четвер, 17 червня, а вже в п'ятницю, 18 червня, його можуть виписати з лікарні.
Читайте також Лукаку не стримав сліз: гравці підтримали Еріксена у матчі Євро-2020 – фото, відео
Кардіостимулятор поставить хрест на кар'єрі
Італійські ЗМІ зазначають, що імплантований кардіовертер-дефібрилятор вбереже Крістіана Еріксена від повторної зупинки серця.
Однак може поставити хрест на кар'єрі хавбека в Італії – там заборонено людям з вживленим кардіостимулятором займатися професійним спортом.
До слова, найближчим часом це питання навряд чи турбуватиме данського футболіста. Адже для реабілітації йому необхідно щонайменше кілька місяців.
На матчі Євро-2020 в Еріксена зупинилося серце
- Перший поєдинок збірної Данії на Євро-2020 запам'ятався не голами чи яскравою грою, а страшним епізодом, який стався з Крістіаном Еріксеном.
- Під завісу першого тайму хавбек без будь-яких зіткнень впав без свідомості на газон. Пізніше з'ясувалося, що у нього повністю зупинилося серце.
- На допомогу футболісту прибігли медики – вони провели реанімацію просто на траві та змогли привести його до тями. Він покидав поле на ношах.
До теми Ось лайно, мені тільки 29 років, – що сказав Еріксен, коли прийшов до тями