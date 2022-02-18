Пішли мурашки по шкірі, – президента МОК обурило, як російські тренери повели себе з Валієвою

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розкритикував оточення російської фігуристки Каміли Валієвої за їхню "надзвичайну холодність" по відношенню до 15-річної фігуристки після її помилкового довільного прокату на Олімпійських іграх у Пекіні.

Функціонер підкреслив, що атмосфера в жіночій збірній Олімпійського комітету Росії з фігурного катання залишала бажати кращого.

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"Після виступу Валієвої я бачив, як супроводжуючі зустрічали її з холодом. У мене навіть мурашки по шкірі пішли, важко було на це дивитися. Замість того, щоб підбадьорити її, я бачив, що навколо неї атмосфера холоду. Якщо подивитися на те, як люди в її оточенні виявляли себе в жестах – це були жести зречення, неприйняття. Думав про це весь вечір. Невже можна бути настільки чужим своєму спортсмену?" – заявив Бах.

Президент МОК не назвав ім'я тренера Валієвої, Етері Тутберідзе, яка на камеру звітувала явно засмучену Валієву: "Чому ти все втратила? Чому перестала боротися?" Бах додав: "Ви могли відчути цю атмосферу, що леденить душу, ця відстань".

Допінг-скандал з Валієвою: що відомо

Збірна ОКР перемогла у командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді-2022. Проте нагороди росіяни все ж таки не отримали. Ситуація повторюється – знову завадив допінг.

Цього разу заборонену речовину виявили у допінг-пробах 15-річної Каміли Валієвої. Саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів.

Після 7 години слухання CAS вирішив не усувати росіянку від змагань. МОК запропонували варіант, як уникнути скандалів з допінгом на Олімпіадах, – просто усунути Росію.

Росіянка вийшла на лід, щоб виступити в індивідуальнійпрограмі на Олімпіаді-2022.

Російські фігуристи не отримають золоті нагороди за перемогу у командних змаганнях на Олімпіаді-2022. Міжнародний олімпійський комітет не планує їх нагороджувати.

Тутберідзе та інші члени оточення Валії буде розслідувано у зв'язку з позитивним тестом підлітка на серцевий препарат перед Олімпіадою.