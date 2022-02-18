Функціонер підкреслив, що атмосфера в жіночій збірній Олімпійського комітету Росії з фігурного катання залишала бажати кращого.

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"Після виступу Валієвої я бачив, як супроводжуючі зустрічали її з холодом. У мене навіть мурашки по шкірі пішли, важко було на це дивитися. Замість того, щоб підбадьорити її, я бачив, що навколо неї атмосфера холоду. Якщо подивитися на те, як люди в її оточенні виявляли себе в жестах – це були жести зречення, неприйняття. Думав про це весь вечір. Невже можна бути настільки чужим своєму спортсмену?" – заявив Бах.

Президент МОК не назвав ім'я тренера Валієвої, Етері Тутберідзе, яка на камеру звітувала явно засмучену Валієву: "Чому ти все втратила? Чому перестала боротися?" Бах додав: "Ви могли відчути цю атмосферу, що леденить душу, ця відстань".

Зверніть увагу! Тутберідзе та інші члени оточення Валії буде розслідувано у зв'язку з позитивним тестом підлітка на серцевий препарат перед Олімпіадою.

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