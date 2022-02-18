Функционер подчеркнул, что атмосфера в женской сборной Олимпийского комитета России по фигурному катанию оставляла желать лучшего.

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"После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали ее с холодом. У меня даже мурашки по коже пробежали, тяжело было на это смотреть. Вместо того чтобы подбодрить ее, я видел, что вокруг нее атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди в ее окружении проявляли себя в жестах – это были жесты отречения, неприятия. Думал об этом весь вечер. Неужели можно быть столь чужим своему спортсмену? – заявил Бах.

Президент МОК не назвал имя тренера Валиевой, Этери Тутберидзе, которая на камеру отчитывалась явно расстроенную Валиеву: "Почему ты все потеряла? Почему перестала бороться?" Бах добавил: "Вы могли почувствовать эту леденящую душу атмосферу, это расстояние".

Обратите внимание! В отношении Тутберидзе и других членов окружения Валиевой будет расследование в связи с положительным тестом подростка на сердечный препарат перед Олимпиадой.

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