З втіхами на адресу Валієвої виступила знаменита фігуристка Олена Савченко – чемпіонка України з Обухова, яка стала у складі збірної Німеччини золотою медалісткою Пхьончхана-2018.

До слова 15-річна дівчинка в центрі скандалу, тому що Росію не покарали належним чином, – експерт

"Дорога, люба, Каміло! Упевнена, що все те, що тобі довелося пережити, зробить тебе лише сильнішим! Ти дуже талановита дівчинка, такий талант, як у тебе, велика рідкість, ти унікальна! У тому, що сталося, твоєї провини немає. Ти сама стала заручницею цієї ситуації. Багато спортсменів, і я теж, виступили за чистий спорт, і я не відмовляюся від своїх слів! Я за чистий спорт! Але це не означає, що я проти тебе", – написала Савченко.

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