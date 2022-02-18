З втіхами на адресу Валієвої виступила знаменита фігуристка Олена Савченко – чемпіонка України з Обухова, яка стала у складі збірної Німеччини золотою медалісткою Пхьончхана-2018.
До слова 15-річна дівчинка в центрі скандалу, тому що Росію не покарали належним чином, – експерт
"Дорога, люба, Каміло! Упевнена, що все те, що тобі довелося пережити, зробить тебе лише сильнішим! Ти дуже талановита дівчинка, такий талант, як у тебе, велика рідкість, ти унікальна! У тому, що сталося, твоєї провини немає. Ти сама стала заручницею цієї ситуації. Багато спортсменів, і я теж, виступили за чистий спорт, і я не відмовляюся від своїх слів! Я за чистий спорт! Але це не означає, що я проти тебе", – написала Савченко.
Що відомо про скандал з допінгом Валієвої
- 25 грудня 2021 року Каміла Валієва здала позитивну допінг-пробу на триметазидин. Результати аналізів Стокгольмська лабораторія надала 7 лютого під час Олімпійських ігор у Пекіні.
- Світ дізнався про це 8 лютого, через що було відкладено нагородження призерів командних змагань Ігор-2022. Російське антидопінгове агентство (РУСАДА), як і належить за процедурою, того ж дня відсторонило Валієву від змагань.
- Дівчина одразу подала апеляцію, і наступного дня, 9 лютого, Дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА зняв тимчасове усунення з Каміли.
- 14 лютого Валієву допустили до виступів в особистому турнірі Олімпійських ігор-2022. Таке рішення озвучив Спортивний арбітражний суд на своєму виїзному засіданні в Пекіні.