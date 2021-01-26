Українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла, з якими проблемами стикається під час сезону.

Джерело: biathlon.com.ua

34-річна Підгрушна заявила, що найбільш складно проводити пів року за межами дому. Актуальним це стало у сезоні-2020/2021, адже українці через карантинні обмеження не можуть їздити в Україну.

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Найбільше, що впадає в очі цього року – поїздки додому. Ми якось після однієї з гонок спілкувались з Доротеєю Вірер з цього приводу. Вона дуже дивувалась, коли ми сказали, що по 6-8 місяців проводимо поза домівкою, і говорила: як ви так живете, я б так не змогла…,

– сказала Підгрушна.

Олена заявила, що європейські біатлоністи після завершення етапу Кубка світу на пару днів можуть поїхати додому.

"Чимало з них – на своїх особистих автомобілях, і остання гонка закінчилась – він сів за кермо і погнав додому. Побув вдома, підживився енергією рідних – і повернувся знову виступати в гонках", – зазначила Олена.

А що говорити про спортсменів, у яких вдома сім'ї?

Підгрушна розповіла, що українські біатлоністи не можуть поїхати додому, навіть під час тривалих перерв у сезоні.

Ми ж як поїхали з України 1 жовтня – так і повернемось лише 22 березня. А що говорити про спортсменів, у яких вдома сім'ї, діти? Так, це наша робота. Але ж… Зараз через карантин ми навіть не можемо полетіти у великих паузах між триместрами, тому що не можемо самі ризикувати і наражати на ризик інших,

– зазначила біатлоністка.

Підгрушна заявила, що до кінця сезону українські біатлоністи вимотані в психологічному плані.

"І коли після різдвяних свят іноземні спортсмени приїжджають на моральному піднесенні, добре відпочивши вдома, ми можемо лише порадіти за них. Ми не жаліємось, тому що самі обирали свій шлях, але потрібно розуміти, що наше життя під час тренувальних зборів та змагань – від готелю до готелю. Напевне, це найголовніше. Тому що до кінця сезону в психологічному плані ми вимотані", – розповіла Олена.

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Тренерам доводиться самостійно долати по 2-3 тисячі кілометрів

Разом з тим, Підгрушна заявила про те, як збірна подорожує між етапами. За словами Підгрушної, збірна не має водія, тому тренерам доводиться самим долати відстані між країнами.

"У Скандинавію, звісно, ми летіли, тому що там був дуже довгий маршрут. А весь вантаж, медперсонал, тренери, сервіс-група – вони приїжджали мікроавтобусами. У нас немає спеціальних водіїв, тому тренерам доводиться самостійно долати такі довгі відстані по 2-3 тисячі кілометрів за кермом.

Зараз, коли всі місця зборів та змагань в Центральній Європі, ми також 6-8-10 годин разом з усіма переїжджаємо в мікроавтобусах. Відверто кажучи, бувають такі переїзди, після яких про гонки думати вже зовсім не хочеться", – заявила Олена.

До уваги. Підгрушна – Олімпійська чемпіонка 2014 року. Чемпіонка світу-2013, срібна призерка чемпіонатів світу 2013, 2017, бронзова призерка чемпіонатів світу 2013, 2020.