12 жовтня МОК зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР) через включення до нього організацій з окупованих регіонів України. За словами Баха, до МОК звернулися інші федерації, аби з'ясувати, як на них вплине призупинення діяльності НОК Росії

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Чи вплине рішення МОК на інші федерації

Він наголосив, що дії російського НОК є грубим порушенням Олімпійської хартії.

Це рішення базується виключно на діях ОКР і не означає, що міжнародні спортивні федерації повинні автоматично призупинити діяльність свого члена-федерацію з РФ. Кожна міжнародна федерація має в кожному окремому випадку розглядати ситуацію з огляду на власний статут,

– заявив Бах.

Що відомо про рішення МОК