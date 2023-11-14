12 жовтня МОК зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР) через включення до нього організацій з окупованих регіонів України. За словами Баха, до МОК звернулися інші федерації, аби з'ясувати, як на них вплине призупинення діяльності НОК Росії
Дивіться також Найкращий друг Росії та Путіна: як президент МОК Томас Бах підігрує Кремлю
Чи вплине рішення МОК на інші федерації
Він наголосив, що дії російського НОК є грубим порушенням Олімпійської хартії.
Це рішення базується виключно на діях ОКР і не означає, що міжнародні спортивні федерації повинні автоматично призупинити діяльність свого члена-федерацію з РФ. Кожна міжнародна федерація має в кожному окремому випадку розглядати ситуацію з огляду на власний статут,
– заявив Бах.
Що відомо про рішення МОК
- 30 вересня 2022 року президент Росії Путін підписав укази про "приєднання" до РФ частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Раніше він підписав указ про визнання "незалежності" цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.
- Після цього МОК позбавив повноважень Олімпійський комітет Росії. У відомстві наголосили, що ОКР більше не має права діяти як Національний олімпійський комітет, як це визначено Олімпійською хартією, і не може отримувати жодного фінансування від Олімпійського руху.
- Там додали, що рішення МОК від 28 березня 2023 року залишаються повною мірою чинними, МОК залишає за собою право ухвалювати рішення про участь окремих нейтральних спортсменів із російським паспортом.