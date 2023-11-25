На стартовому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбулася одиночна змішана естафета. Україну в стартовій гонці сезону представляли Артем Тищенко та Анастасія Меркушина.

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Українцям не вистачило швидкості

На першому етапі Тищенко відпрацював ідеально, закривши всі мішені як на стрільбі лежачи, так і на вогневому рубежі із положення стоячи. Однак у плані швидкості на лижні все складалося не так добре, як хотілося б.

Надалі Меркушина та Тищенко хоч і уникнули штрафних кіл, але використали на двох сім запасних патронів, а головне – багато програвали суперникам ногами, тож на фініші змогли лише закрити топ-10.

Перемогу здобула шведська команда

Виграли гонку шведські біатлоністи Себастьян Самуельссон на Ганна Еберг, які на фініші випередили срібних призерів Стурлу Легрейда та Юні Арнеклєйв із Норвегії на 14 секунд.

Бронзові нагороди, незважаючи на два кола штрафу на третьому етапі, вибороли французи Фаб'єн Клод та Жюлья Сімон. У фінішному спурті чинна володарка Великого кришталевого глобуса залишила поза подіумом Полону Клеменчіч зі Словенії.

Результат одиночної змішаної естафети

1. Швеція (0+8) 37:46,9

2. Норвегія (0+6) +13,8

3. Франція (2+12) +42,2

4. Словенія (0+5) +47,4

5. Австрія (0+10) +56,9

6. Швейцарія (1+8) +59,9

...

10. Україна (0+7) +1:21,3

Нагадаємо. Також сьогодні, 25 листопада, о 15:50 за Києвом в Естерсунді відбудеться класична змішана естафета. В ній Україну представлять Артем Прима, Антон Дудченко, Ірина Петренко та Христина Дмитренко.