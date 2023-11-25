Новий сезон відкриє змішана одиночна естафета. Україну в цій гонці представлятимуть Артем Тищенко та Анастасія Меркушина.

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Санітра сподівається на сильний виступ Тищенка

Напередодні довгоочікуваного старту своїми думками про Артема Тищенка поділився головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра. Він відзначив прогрес 29-річного українського біатлоніста та розповів, чого очікує від нього на Кубку світу.

Тищенко у цьому році здійснив хороший прогрес. Побачимо, як це відобразиться безпосередньо під час стартів. Очікую від нього хорошу стрільбу та рух по трасі.



Був би радий, якби він повторив свій результат 3-річної давнини, коли дуже добре пробіг сингл-мікст,

– сказав Санітра.

Зазначимо, що тоді в сезоні-2018/2019 Артем Тищенко посів третє місце у Поклюці.

Довідка. Одиночний мікст розпочнеться 25 листопада о 13:30, у цей же день о 15:50 на поціновувачів біатлону чекає ще одна гонка – класична змішана естафета.