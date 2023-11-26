На стартовому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбулася чоловіча індивідуальна гонка. Україну в гонці представляли Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насико, Тарас Лесюк та Богдан Цимбал.

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Учасники гонки пробігли сумарно 20 кілометрів: 5 кіл, по 4 км кожне. Між ними спортсмени подолали чотири вогневі рубежі: по два з положень лежачи та стоячи. Кожен промах оцінювався в одну хвилину штрафу.

Українці не забігли в топ-30

У гонці взяли участь 104 біатлоністи, серед них 5 українців. Найкращим у складі "жовто-синіх" став Артем Тищенко, який з одним промахом у пасиві посів 38 місце.

Решта українців не зуміли набрати залікові бали до загального заліку Кубка світу. Дудченко, Насико та Лесюк хибили мінімум двічі, а Цимбал показав недостатню швидкість для задовільного результату.

Золото та срібло виграли представники Німеччини

Виграв гонку із одним промахом німець Роман Реєс, який на 12 секунд випередив свого співвітчизника Юстуса Штрелова. Третє місце з двома штрафними хвилинами посів норвежець Йоганнес Бьо.

Результати одиночної змішаної естафети:

1. Роман Реєс (Німеччина) (0+0+0+1) 51:27,2

2. Юстус Штрелов (Німеччина) (0+1+0+0) +12,1

3. Йоганнес-Тінгнес Бьо (Норвегія) (1+0+0+1) +25,0

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38. Артем Тищенко (0+0+0+1) +3:26,3

49. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +4:17,4

52. Богдан Цимбал (0+1+0+0) +4:32,2

54. Денис Насико (2+0+0+0) +4:42,6

56. Антон Дудченко (2+0+0+1) +4:46,6

Далі у програмі етапу Кубка світу в Естерсунді естафети. Жіноча естафетна гонка відбудеться у середу, 29 листопада, та розпочнеться о 16:20 за Києвом.