"Є певні свої проблеми": Підручний оцінив старт збірної України на Кубку світу

У шведському Естерсунді 25 листопада стартував Кубок світу з біатлону. Дмитро підручний, який пропускає старт сезону, оцінив виступ "синьо-жовтих".

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Підручний розповів про виступ команди. Також він виокремив одного з біатлоністів чоловічої команди.

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Підручний виокремив одного з біатлоністів збірної

Як можете оцінити виступ команди. Які очікування від збірної у цьому сезоні?

Давати якісь конкретні оцінки я не буду. Є певні свої проблеми. Порадував Артем Тищенко в одиночній змішаній естафеті, він показав свій досить хороший рівень. В естафетах він показує себе надійним учасником, стрілком, на якого можна завжди покластися.

В іншій естафеті, можливо, більше очікував від хлопців, але це тільки старт сезону. Буває, що не одразу набирають кондицію, є певні проблеми, тому давати якісь позитивні чи негативні оцінки важко. Я думаю, що від старту до старту хлопці будуть набирати форму і показувати кращі результати.

Як виступила збірна на старті Кубка світу

Нагадаємо, що новий сезон розпочався зі змішаних естафет. В одиночному міксті Україна посіла 10-ту сходинку. "Синьо-жовтих" представляла Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. У змішаній естафеті українці фінішували 8-ми. До четвірки України на класичний мікст увійшли Артем Прима, Антон Дудченко, Ірина Петренко і Христина Дмитренко.

Наступними були індивідуальні гонки. У цій дисципліні найкращою серед українок була Ірина Петренко, яка посіла 22-у сходинку. Артем Тищенко показав найкращий результат серед чоловіків, він розмістився на 38-й сходинці