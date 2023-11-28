В інтерв'ю для 24 Каналу Дмитро Підрунчий поділився думками щодо нововведення IBU. Він зазначив, що йому наразі важко відповісти на це питання.

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Заборона використання фтору: що каже Підручний

IBU заборонив використання фтору для сервісу лиж, чи вплине це на збірну України?

Мені важко сказати. Я зараз не всередині команди, тому не знаю всіх цих тонкощів підготовки лиж, як це зараз відбувається. Я думаю, що лижі готувати стало важче. Напевно вони будуть не такі швидкі, як з фтором. Але, можливо, це позитивно вплине на те, що всі команди зможуть більше вирівнятися по якості підготовки лиж. Але це моя суб'єктивна думка. Сказати конкретно як це буде мені важко.

Зверніть увагу! В інтерв'ю для 24 Каналу Дмитро Підручний розповів про своє відновлення та підготовку до нового сезону. Також біатлоніст поділився очікуваннями від стартів та оцінив виступ конкурентів на перших змаганнях у сезоні.

Що відомо про нововведення IBU