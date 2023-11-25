На стартовому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбулася класична змішана естафета. Україну в гонці представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Ірина Петренко та Христина Дмитренко.

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Першу частину гонки бігли чоловіки. Артем Прима та Антон Дудченко використали лише три запасні патрони на двох, однак багато програли на дистанції. Як наслідок, на екваторі гонки Україна була 13-ю.

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Ірина Петренко, незважаючи на три додаткові патрони зуміла підняти "жовто-синіх" на дев'яту позицію. Фінішеркою була Христина Дмитренко, яка провела дебютну гонку на рівні Кубка світу. Незважаючи на брак досвіду, Дмитренко відстрілялася ідеально і фінішувала восьмою.

Виграла гонку з колом штрафу збірна Франції. Компанію французам на п'єдесталі пошани склали збірні Норвегії та Італії. Поза трійкою призерів опинилися німці та чехи.

Результат змішаної естафети

Франція (1+5) 1:09:09,9 Норвегія (0+7) +15,7 Італія (1+9) +39,7 Німеччина (0+8) +55,7 Чехія (0+9) +57,4 Швеція (0+9) +2:28,0 Швейцарія (0+10) +2:59,8 Україна (0+6) +3:37,2

Далі в програмі першого етапу Кубка світу дві індивідуальні гонки, які відбудуться 26 листопада. Жіноча розпочнеться о 12:20, чоловіча запланована на 15:30 за Києвом.