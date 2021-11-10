Підіймуть "грифонів" із дна Серії А: хто увійшов у тренерський штаб Шевченка у Дженоа

10 листопада 2021 , 14:27
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Джерело:

ФК Дженоа

Дженоа офіційно оголосила список помічників Андрія Шевченка, який очолив тренерський місток клубу. Допомагати українському наставнику буде італієць Мауро Тассотті.

Новий-старий помічник Шевченка

У тренерський штаб Андрія Шевченка увійшов у минулому захисник та тренер Мілана Мауро Тассотті. Український фахівець вже раніше співпрацював з італійцем у розташуванні збірної України.

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Хто ще буде працювати у штабі українця?

  • Андреа Аззалін – тренер із фізичної підготовки
  • Валеріо Фіорі – тренер воротарів
  • Сімоне Бономі та Луїджі Ночентіні – спеціалісти з аналітики

Шевченко очолив Дженоа: що відомо

  • 7 листопада Дженоа офіційно повідомила про призначення Андрія Шевченка на пост головного тренера команди. Перед цим у твітері італійського клубу з'явився загадковий пост, який натякав на приїзд українського наставника. Пресслужба "грифонів" виклала публікацію з українським прапором, яку поширив на своїй сторінці Шевченко. За декілька хвилин після цього на сайті з'явилась вже офіційна новина.
  • Контракт колишнього тренера збірної України з Дженоа розрахований до 30 червня 2024 року.
  • Дебют фахівця на тренерському містку в офіційному матчі відбудеться 21 листопада, коли "грифони" вдома приймуть Рому.
  • Андрій Миколайович хоче бачити у складі команди декілька своїх земляків – Олександра Зінченка, Віталія Миколенка та Владислава Супрягу.
  • В італійському клубі наставник зароблятиме майже так само, як отримував на чолі "синьо-жовтих".
Автор: Софія Кулай