Петракова в списку не було: Блохін назвав претендентів на пост головного тренера збірної України
27 серпня 2021 , 18:27Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Екстренер збірної України і віцепрезидент УАФ Олег Блохін розповів, що спочатку на пост тренера збірної України претендували Сергій Ребров, Мирон Маркевич та Олексій Михайличенко.
Сам Блохін зізнався, що не погодився б ще раз очолити збірну України.
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Мою кандидатуру на розгляд не подавали. Подавали Мирона Маркевича і Олексія Михайличенка. А ще Сергія Реброва, він був в цьому списку першим,
– сказав Блохін.
"Зараз становище у збірної важке. Будемо дивитися за кінцевим результатом. В цьому випадку доречна приказка "Надія вмирає останньою". Зараз же я говорю про те, що є на даний момент. Тому і побажаю Олександру Петракову удачі", – підсумував він.
Що відомо про призначення Петракова
- 18 серпня стало відомо, що за кермо збірної сідає Олександр Петраков. 64-річний спеціаліст у короткий термін має підготувати команду до важливих матчів відбору.
- Наставник ще не визначився з тренерським штабом. За інформацією ЗМІ, помічниками Петракова стануть Олександр Шовковський, який раніше допомагав Шевченку, та Андрій Анненков з одеського Чорноморця. Повідомлялося, що тренером воротарів може стати В'ячеслав Кернозенко, спеціалістами із фізпідготовки – В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий.