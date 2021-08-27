Сам Блохін зізнався, що не погодився б ще раз очолити збірну України.

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Мою кандидатуру на розгляд не подавали. Подавали Мирона Маркевича і Олексія Михайличенка. А ще Сергія Реброва, він був в цьому списку першим,

– сказав Блохін.

"Зараз становище у збірної важке. Будемо дивитися за кінцевим результатом. В цьому випадку доречна приказка "Надія вмирає останньою". Зараз же я говорю про те, що є на даний момент. Тому і побажаю Олександру Петракову удачі", – підсумував він.

Що відомо про призначення Петракова