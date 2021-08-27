Сам Блохин признался, что не согласился бы еще раз возглавить сборную Украины.
Смотрите также Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ: причина
Мою кандидатуру на рассмотрение не подавали. Подавали Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко. А еще Сергея Реброва, он был в этом списке первым,
– сказал Блохин.
"Сейчас положение у сборной тяжелое. Будем смотреть за конечным результатом. В этом случае уместна поговорка "Надежда умирает последней". Сейчас же я говорю о том, что есть на данный момент. Поэтому и пожелаю Александру Петракову удачи", – подытожил он.
Что известно о назначении Петракова
- 18 августа стало известно, что за руль сборной садится Александр Петраков. 64-летний специалист в короткий срок должен подготовить команду к важным матчам отбора.
- Наставник еще не определился с тренерским штабом. По информации СМИ, помощниками Петракова станут Александр Шовковский, который ранее помогал Шевченко, и Андрей Анненков из одесского Черноморца. Сообщалось, что тренером вратарей может стать Вячеслав Кернозенко, специалистами по физподготовке – Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой.