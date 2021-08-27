Сам Блохин признался, что не согласился бы еще раз возглавить сборную Украины.

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Мою кандидатуру на рассмотрение не подавали. Подавали Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко. А еще Сергея Реброва, он был в этом списке первым,

– сказал Блохин.

"Сейчас положение у сборной тяжелое. Будем смотреть за конечным результатом. В этом случае уместна поговорка "Надежда умирает последней". Сейчас же я говорю о том, что есть на данный момент. Поэтому и пожелаю Александру Петракову удачи", – подытожил он.

Что известно о назначении Петракова