Петраков "списав" 5 футболістів із розташування збірної України: серед них чотири динамівці
Джерело:УАФ
Збірна України провела три контрольні матчі у підготовці до гри проти Шотландії. Тренерський штаб "синьо-жовтих" зробив перші ротації у складі.
Мінус чотири футболісти
Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим визначився з футболістами, які точно не вдягнуть футболці збірної у матчах, які відбудуться у червні. "Синьо-жовтих" покинуть одразу чотири гравці київського Динамо.
До теми Була не та картинка, яка повинна бути, – Петраков про нічию з Рієкою
Головний наставник "вказав на двері" Денису Гармашу, Віталію Буяльському, Артему Бєсєдіну, Сергію Булеці, який отримав травму, та захиснику Шахтаря Юхиму Коноплі. Підтвердилась інформація, яку раніше виклало видання Динамоманія про відхід гравців київського клубу.
Список гравців збірної України
- Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник, Андрій Лунін;
- Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Едуард Соболь, Тарас Качараба;
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков;
- Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Данило Сікан.
Відзначимо, що у розташуванні української збірної залишається центральний захисник Динамо Денис Попов, який у грі проти італійського Емполі отримав пошкодження. Футболіст відправився у Рим, де медичне обстеження підтвердило, що ахілл цілий, але на відновлення центрбеку потрібно близьодвох тижнів.
Підготовка збірної України: головне
- У квітні збірна вже провела три поєдинки. У стартовому матчі "синьо-жовті" переграли Боруссію Менхенгладбах (1:2). Голи у футболці національної команди забивали дебютанти – Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
- У другій зустрічі підопічні Петракова продовжили переможну серію. У Хорватії українські футболісти здобули переконливу перемогу над італійським Емполі з рахунком 1:3.
- Рієка перервала цю серію України у третьому контрольному спарингу збірної у процесі підготовки до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. З хорватами головна команда країни розписала мирову 1:1.
- Попереду у збірної вже точно буде один поєдинок проти африканської збірної (26 травня). Ще один матч під питанням.
- Загалом підготовка України триватиме близько місяця, а вже 1 червня команда Петракова у Глазго зіграє проти Шотландії. У разі перемоги "синьо-жовті" зустрінуться з Уельсом у фінальній боротьбі за путівку у Катар.