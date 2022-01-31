Перші трофеї Grand Slam найтитулованішого в історії серії тенісиста Рафаеля Надаля

Цьогорічний розіграш Australian Open подарував абсолютного рекордсмена — Рафаеля Надаля. Хоче ще півроку тому іспанець хотів завершити кар'єру. Розбираємо пам'ятні моменти в кар'єрі чемпіона.

У неділю Рафаель Надаль здобув свій 21-й трофей турнірів Grand Slam. І за цим показником випередив великих Роджера Федерера і Новака Джоковича. В останніх по 20 таких кубків. Згадаємо, як розпочинався шлях іспанця до того, щоб вписати ім'я в історію.

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Подарунок на День народження

Безпосередньо на своє 19-річчя Рафаель Надаль у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції здолав на той час уже чотириразового переможця турнірів Grand Slam Роджера Федерера. За крок до свого першого фіналу іспанцю знадобилася чотири сети (6:3, 4:6, 6:4, 6:3) для перемоги над швейцарцем.

Трофеї Grand Slam за кар'єру / atptour.com

А вже через два дні Рафаель Надаль приніс собі чи не найкращий подарунок. І це при тому, що його однолітки розбиралися із тим, як скласти сесію. У 19 років і два дні Рафа у чотирьох сетах розібрав аргентинця Маріано Пуерту.

Фінал Roland Garros між Надалем і Пуертою / Відео: Grand Slam Tennis

Рафаель Надаль став наймолодшим переможцем турніру Grand Slam з 1989 року. Тоді ж американець Майкл Чанг, який походив з родини емігрантів із Тайваню, несподівано тріумфував теж на Roland Garros у віці всього 17 років.

У підсумку Рафаель Надаль заслужено отримає звання "Короля ґрунту". Адже загалом поповнить свою колекцію аж 13-ма трофеями Відкритого чемпіонату Франції. А це – найбільше серед усіх гравців у історії турніру.

Перші трофеї інших турнірів Grand Slam

Турнір у Парижі для Рафаеля Надаля й надалі залишався найулюбленішим. Не дарма у наступні три роки після першого тріумфу саме іспанець забирав додому кубок Roland Garros.

І от тільки у 2008 році йому підкориться і столиця Великої Британії. Саме тоді всього 22-річний іспанець у фіналі зустрівся із Роджером Федерером. Як трьома роками раніше у Парижі на свій День народження, Рафаель Надаль переміг швейцарця. Хоча тепер у п'яти сетах і тільки на супер тай-брейку: Надаль – Федерер 6:4, 6:4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7

Фінал Вімблдону 2008 року / Відео: Wimbledon

Цей титул Вімблдону став першим у кар'єрі Рафаеля Надаля. А вже на початку наступного року іспанець розширив розмаїття трофеїв серії Grand Slam. У фіналі Australian Open він знову переміг швейцарця і здобув третій із чотирьох кубків турнірів Grand Slam. Цікаво, що свій другий титул з Мельбурна іспанець привезе додому аж у 2022 році.

Перший титул Australian Open у кар'єрі Надаля / Відео: Australian Open TV

У наступному 2010 році Рафаель Надаль зробив осічку тільки на старті сезону. Австралію він залишив у чвертьфіналі. А от на всіх інших турнірах Grand Slam йому вже рівних не було. Уже традиційно іспанець переміг у Парижі. А потім ще й вдруге здобув трофей Вімблдону.

А от на US Open Рафаель Надаль тріумфував уперше. І так іспанцю знадобилося всього п'ять років, щоб зібрати усі трофеї турнірів Grand Slam. А також потрібно ще додати й золоту медаль на Олімпіаді 2008 року в Пекіні.

Перший трофей US open для Надаля / Відео: US Open Tennis Championships

Кілька слів про найкращих українських тенісисток

Але не можемо обійти й виступ українців на турнірі Grand Slam в Мельбурні. Та тут обмежимося кількома словами.

Еліна Світоліна знову важко розпочинає сезон. І вже третій рік поспіль не може подолати третій раунд. Найвищим же досягненням на кортах Австралії в українки був чвертьфінал. До вирішальних раундів вона добиралася у 2018-му і 2019-му роках.

Також цього року разом з Еліною Світоліною на тій же стадії завершила виступ і Марта Костюк. Хоча українка і знає, як перемагати на Australian Open, щоправда, юнацькому.

Відтак для наших тенісистів цей турнір склався не найкращим чином. Однак подарував абсолютно найтитулованішого гравця в історії за кількістю трофеїв турнірів серії Grand Slam.

Остап Нетахата