Надаль перевершив Федерера та Джоковича
Надаль і Медвєдєв вдруге зустрілися у фіналі на турнірі Гренд Слем. У 2019 році іспанець переміг росіянина у фіналі US Open, який торік дістався вже Медвєдєву.
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Тоді Даніїл завадив Новаку Джоковичу зібрати сезонний Гренд Слем (перемоги на всіх чотирьох турнірах цієї серії) та здобути такий 21-й титул. Це був би рекорд.
У фіналі Australian Open росіянин намагався завадити зробити те саме й Надалю, для якого це міг бути 21-й Гренд Слем.
Рафаель Надаль – Даніїл Медвєдєв 3:2 (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 5:5)
Російський тенісист потужно увійшов у матч. У першій партії він оформив два брейки та легко записав партію у свій актив – 6:2.
На старті другої партії Надаль зробив брейк і повів 4:1. Хоча росіянин відігрався, ще один брейк дозволив Рафі подавати на сет. Іспанець навіть заробив сет-болл, проте Медвєдєв знову відігрався.
Переможця партії визначали на тай-брейку, де сильнішим знову був Медвєдєв.
Третя партія могла стати останньою в матчі. Тенісисти у напружених геймах захищали свої подачі, але нерви Даніїла не витримали. У 9-у геймі Надаль зробив брейк і потім подав на сет.
Перед початком четвертого сету тенісисти вже провели на корті 3 години, але Надалю нікуди було відступати.
На старті партії тенісисти обмінялися брейками, після чого Рафаель виграв надважкий 5-й гейм. Медвєдєв відіграв шість брейк-пойнтів, але таки капітулював.
Росіянин міг врятуватися у восьмому геймі, проте Надаль відіграв два брейк-пойнти та довів партію до перемоги – 2:2 по сетах.
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У вирішальному сеті зійшлися молодість та досвід – 25-річний росіянин, проти на 10 років старшого іспанця, який виграв 20 Гренд Слемів.
Рафаель зробив брейк і в шостому геймі, який тривав понад 13 хвилин, захистив свою подачу – 4:2. Медвєдєв виграв ще два гейми і Надаль вийшов подавати на матч за рахунку 5:4.
Та російський тенісист заробив брейк, відігравшись з рахунку 30:0 – рахунок 5:5 у сеті.
Надаль повторив рекорд Джоковича
- Завдяки перемозі на Australian Open Надаль виграв 21-й Гренд Слем у своїй кар'єрі. Досі жодному тенісисту в історії не підкорювалося подібне досягнення.
- Переслідувачі Надаля – Роджер Федерер і Новак Джокович мають по 20 Гренд Слемів.
- На Australian Open Надаль повторив ще один рекорд Новака Джоковича. Іспанець двічі виграв усі чотири Гренд Слеми.
- До цього Рафаелю не вдавалося вдруге виграти саме Australian Open, на якому він до цього переміг тільки 2009 році та програв чотири фінали.
- На рахунку іспанці по дві перемоги на Australian Open та Вімблдоні, 13 – на Ролан Гаррос та 4 на US Open.