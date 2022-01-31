В воскресенье Рафаэль Надаль завоевал свой 21-й трофей турниров Grand Slam. И по этому показателю опередил великих Роджера Федерера и Новака Джоковича. У последних по 20 таких кубков. Вспомним, как начинался путь испанца, чтобы вписать имя в историю.

Читайте также Надаль победил на Australian Open и выиграл рекордный 21-й Гренд Слэм

Подарок на День рождения

Непосредственно на свое 19-летие Рафаэль Надаль в полуфинале Открытого чемпионата Франции одолел к тому времени уже четырехкратного победителя турниров Grand Slam Роджера Федерера. В шаге от своего первого финала испанцу понадобилось четыре сета (6:3, 4:6, 6:4, 6:3) для победы над швейцарцем.

Трофеи Grand Slam за карьеру / atptour.com

А уже через два дня Рафаэль Надаль сделал себе лучший подарок. И это при том, что его сверстники разбирались с тем, как сдать сессию. В 19 лет и два дня Рафа в четырех сетах разобрал аргентинца Мариано Пуэрту.

Финал Roland Garros между Надалем и Пуэртой / Видео: Grand Slam Tennis

Рафаэль Надаль стал самым молодым победителем турнира Grand Slam с 1989 года. Тогда же американец Майкл Чанг, происходивший из семьи эмигрантов из Тайваня, неожиданно торжествовал тоже на Roland Garros в возрасте всего 17 лет.

В итоге Рафаэль Надаль по праву получит звание "Короля грунта". И в целом пополнит свою коллекцию 13 трофеями Открытого чемпионата Франции. А это больше всего среди всех игроков в истории турнира.

Первые трофеи других турниров Grand Slam

Турнир в Париже для Рафаэля Надаля и дальше оставался любимым. Не зря в последующие три года после первого триумфа именно испанец забирал домой кубок Roland Garros.

И вот только в 2008 году ему подчинится и столица Великобритании. В это время всего 22-летний испанец в финале встретился с Роджером Федерером. Как тремя годами раньше в Париже на свой День рождения, Рафаэль Надаль победил швейцарца. Хотя теперь в пяти сетах и ​​только на супер тай-брейке: Надаль – Федерер 6:4, 6:4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7

Финал Уимблдона 2008 года / Відео: Wimbledon

Этот титул Уимблдона стал первым в карьере Рафаэля Надаля. А уже в начале следующего года испанец расширил разнообразие трофеев серии Grand Slam. В финале Australian Open он снова победил швейцарца и завоевал третий из четырех кубков турниров Grand Slam. Интересно, что свой второй титул из Мельбурна испанец привезет домой только в 2022 году.

Первый титул Australian Open в карьере Надаля / Видео: Australian Open TV

В следующем 2010 году Рафаэль Надаль совершил осечку только на старте сезона. Австралию он оставил в четвертьфинале. А вот на остальных турнирах Grand Slam ему уже равных не было. Уже традиционно испанец выиграл в Париже. А потом еще и второй раз получил трофей Уимблдона.

А вот на US Open Рафаэль Надаль торжествовал впервые. И так испанцу понадобилось всего пять лет, чтобы собрать все трофеи турниров Grand Slam. Также нужно еще добавить и золотую медаль на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

Первый трофей US open для Надаля / Видео: US Open Tennis Championships

Несколько слов о лучших украинских теннисистках

Но не можем обойти выступление украинцев на турнире Grand Slam в Мельбурне. И здесь ограничимся несколькими словами.

Элина Свитолина снова тяжело начинает сезон. И уже третий год не может преодолеть третий раунд. Самым высоким достижением на кортах Австралии у украинки был четвертьфинал. До решающих раундов она добиралась в 2018 и 2019 годах.

Также в этом году вместе с Элиной Светолиной на той же стадии завершила выступление Марта Костюк. Хотя украинка и знает, как побеждать на Australian Open, правда, юношеском.

Для наших теннисистов этот турнир сложился не лучшим образом. Однако подарил абсолютно самого титулованного игрока в истории по количеству трофеев турниров серии Grand Slam.

Остап Нетахата