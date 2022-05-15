Перша ракетка України Еліна Світоліна чекає на дитину

У кар'єрі першої ракетки України буде серйозна пауза. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс чекають на дитину.

Сім'я Світоліної чекає на поповнення

Чудову звістку про народження первістка сім'я професійних тенісистів повідомила у своїх соцмережах. Вже у жовтні 2022 року у родині Еліни Світоліної буде поповнення.

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Перша ракетка України розкрила стать дитини. В Еліни народиться донечка. Бронзова призерка Олімпіади-2020 виклала зворушливе фото з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом, який мило обіймає живіт коханої.

З серцем, сповненим любові та щастя, ми раді оголосити про те, що ми чекаємо народження доньки у жовтні,

– написала українка.

У коментарях під світлиною українські спортсмени почали вітати свою "колегу по цеху". Легкоатлетки Юлія Левченко, Вікторія Ткачук та борець Жан Беленюк були одними із перших, хто привітав Еліну з майбутнім поповненням.

Наприкінці березня Світоліна оголосила про перерву у сезоні через проблеми зі спиною.

Еліна Світоліна допомагає Україні

Найкраща українська тенісистка однією з перших відреагувала на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Після 24 лютого Світоліна відмовилась виходити на корт проти суперниць із Росії чи Білорусі.

Фонд олімпійської призерки допомагає українським тенісистам, які покинули країни через агресію ворога.

Еліна повідомляла, що усі зароблені призові вона віддала на потреби української армії.

Перша ракетка України продовжила вести інформаційну війну проти ворогів. Вона була у списку тих українок, яка підтримала відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону та вимагала накласти ще більші санкції.

Світоліна продовжувала збирала кошти на благодійному вечорі у Каліфорнії, який й організувала найкраща українська тенісистка.

Українка була гостею благодійного аукціонного вечора у Лондоні, який організувала колишня італійська тенісистка Франческа Ск'явоне.

Нещодавно одеситка заявила, що досі чекає висловлювань від російських та білоруських тенісистів, які продовжують мовчати. Тоді отримала образливу відповідь від президента Федерації тенісу Росії Шаміля Шарпіщева. Однак за українку вступився голова НОК України Сергій Бубка.

Незабаром Світоліна може втратити статус першої ракетки України. Через пропуск турнірів Еліна опуститься у рейтингу. Це звання може отримати Ангеліна Калініна, яка у рейтингу WTA йде на 36-му місці. Натомість Еліна – 27-ма.